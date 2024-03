Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple-Boss Tim Cook habe bereits angekündigt, dass der Konzern später in diesem Jahr den Durchbruch beim Thema KI wage. Viele Experten würden damit rechnen, dass es im Rahmen der WWDC (Worldwide Developers Conference) im Juni soweit sein dürfte. Einen kleinen Vorgeschmack auf Apples KI-Ambitionen gebe aber bereits in dieser Woche.Denn laut unterschiedlichen Medienberichten vom Mittwoch habe Apple das kanadische KI-Startup DarwinAI übernommen. Der Zukauf solle bereits zum Jahresbeginn stattgefunden haben und dürfte den erwarteten KI-Push von Apple noch einmal unterstützen.DarwinAI habe eine KI-Technologie für die visuelle Inspektion von Bauteilen während des Fertigungsprozesses entwickelt und bediene Kunden in einer Reihe von Branchen. Das Startup verfüge aber auch über reichlich Know-how darin, Systeme der künstlichen Intelligenz kleiner und schneller zu machen. Entscheidend für Apple, das die KI-Anwendungen direkt auf seinen Geräten ausführen wolle und nicht in einer externen Cloud.Die Edge-KI auf iPhone oder Mac könnte Apples Einfallstor in den KI-Markt werden. Die eigens entwickelten Prozessoren würden bereits eine sogenannte Neural Engine besitzen, die speziell zur Beschleunigung von KI-Anwendungen aufgebaut sei.Aber der iPhone-Konzern arbeite laut Medienberichten auch an einer neuen Version seines Software-Tools Xcode. Das neue Tool solle dabei ähnlich wie Microsofts GitHub Copilot funktionieren und KI nutzen, um beispielsweise Codeblöcke automatisch zu vervollständigen.Die Übernahme von DarwinAI zeige, dass Apple in Sachen KI nicht untätig sei. Mit Spannung könnten Anleger also auf die WWDC blicken, bei der eine ganze Reihe an KI-Neuheiten angekündigt werden dürften.Der zuletzt etwas schwächelnden Apple-Aktie dürfte dies einen neuen Impuls verleihen. Doch jetzt heißt es erst einmal abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link