Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, nimmt in aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Klage des US-Justizministeriums, die Apple monopolistische Praktiken vorwerfe, wahrscheinlich keine völlige Überraschung für die Investoren sein werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während die meisten Anleger die Möglichkeit einer wesentlichen Veränderung der finanziellen Aussichten für den iPhone-Konzern als bescheiden betrachten würden, werde die Klage eine Ablenkung und einen Belastungsfaktor auf die Aktien darstellen, bevor der Prozess abgeschlossen sei. Chatterjee sage, dass die Überraschung für ihn und die Investoren eher in Bezug auf den Ansatz des Justizministeriums liege, die Fülle von Apples Geschäftspraktiken auf breiter Front ins Visier zu nehmen. Dies könnte sich als Herausforderung erweisen, da das Unternehmen an mehreren Fronten untersucht werde, aber gleichzeitig von der mangelnden Fokussierung profitiere.Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.03.2024)