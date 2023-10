NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2023/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Brandon Nispel, Analyst von KeyBanc Capital Markets, hat die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gestern Abend von "overweight" auf "sector weight" herabgestuft, ohne ein Kursziel zu nennen.Der Analyst habe die Herabstufung mit der Bewertung begründet, da Apple in der Nähe der höchsten Multiplikatoren aller Zeiten und mit einem großen Aufschlag zum NASDAQ im Vergleich zur Vergangenheit gehandelt werde. In der Zwischenzeit würden die Verkäufe des Unternehmens in den USA wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, und die ersten iPhone-Promotionen der US-Carrier seien restriktiv. Darüber hinaus glaube Nispel, dass Apples internationale Wachstumserwartungen für eine Wiederbeschleunigung aggressiv sein könnten. Die Konsensschätzungen "scheinen voll zu sein", so Nispel. Apples Nutzerwachstum sei immer noch wichtiger als das Stückzahlenwachstum, aber dies könnte kurzfristig ein aussichtsloses Argument sein, da es an Katalysatoren mangle, was zu einem neutralen Risiko/Ertrag führe.Brandon Nispel, Analyst von KeyBanc Capital Markets, hat die Apple-Aktie von "overweight" auf "sector weight" herabgestuft. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:163,06 EUR -0,74% (04.10.2023, 14:56)