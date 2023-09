Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,68 EUR -0,74% (27.09.2023, 20:06)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,61 USD -1,37% (27.09.2023, 19:52)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten der Bank of America hätten sich in einer Studie die aktuellen Daten zu den Preisänderungen bei der Inzahlungnahme unterschiedlicher Apple-Produkte angeschaut. Dabei hätten die Analysten drei spannende Details herausgefunden.Erstens sei ein starker Anstieg beim Wert der Trade-Ins von Mac Book Pros festgestellt worden. Zur Erklärung: Beim Trade-In gebe ein Apple-Kunde sein altes Gerät in Zahlung und erhalte entweder eine Gutschrift beim Kauf eines neuen Gerätes oder bekomme den Betrag auf sein Konto gutgeschrieben - zu gut Deutsch: Inzahlungnahme.In den USA habe sich der Wert der MacBook-Trade-Ins im September um rund 200 Dollar verteuert, während in Großbritannien sogar ein Anstieg von 350 Dollar festgestellt worden sei. Laut den Analysten der Bank of America (BofA) könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Nachfrage nach den neuen MacBook Pros nicht so hoch sei.Zweitens seien bei der Apple Watch die Trade-In-Werte in den USA im September auf einem stabilen Niveau geblieben. Die Stabilität der Preise für die Inzahlungnahme der Apple Watch-Modellen deute auf ein anhaltend hohes Interesse bei den Wearables hin. Die BofA komme daher zum Schluss, dass sich die Apple Watch zuletzt besser verkauft haben könnte als erwartet.Drittens sei natürlich auch noch ein Blick auf das iPhone geworfen worden. Hier seien die Preise für die Inzahlungnahme älterer Modelle vor der Veröffentlichung des iPhone 15 gesunken. Nach der Veröffentlichung der neuen iPhone-Generation seien die Preise dann aber stabil geblieben. Diese Daten würden den Erwartungen entsprechen, so die BofA-Experten.Insgesamt keine guten Nachrichten seitens der BofA für das aktuelle Apple-Line-up. Auch die leichte Anfangs-Euphorie aufgrund der schweren Verfügbarkeit der iPhones sei verflogen. In einem schwächelnden Gesamtmarkt drücke dies zusätzlich auf die Apple-Aktie. Ein Weg aus dem kurzfristigen Abwärtstrend sei noch nicht in Sicht. Belastbarere Daten zu den iPhone-Verkäufen könnten dies jedoch schnell ändern.Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei und warten vorerst ab, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: