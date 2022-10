Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

144,16 EUR +0,73% (12.10.2022, 16:29)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,80 EUR -0,04% (12.10.2022, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,24 USD +0,20% (12.10.2022, 16:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis, dass eine Vielzahl der Analysten und auch "Der Aktionär" gegenüber der Aktie von Apple sehr bullish eingestellt sei. Die Gründe hierfür seien zahlreich, dennoch würden immer wieder aufkommende Berichte über Lieferschwierigkeiten oder Nachfragesorgen für Verunsicherung sorgen. Gehe es nach den Analysten der Citi, bestehe jedoch überhaupt kein Grund zur Sorge."Wir sind weder ängstlich noch besorgt angesichts des bevorstehenden Apple-Quartalsberichts am 27. Oktober - trotz der Bedenken seitens der Medien und der Anleger", habe Citi-Analyst Jim Suva am Dienstagabend in einer Studie geschrieben. Dann gebe der Analyst den Anlegern fünf Gründe zur Hand, weshalb sie positiv gegenüber der Apple-Aktie eingestellt sein sollten:Erstens würden die bisher vorliegenden Produktionszahlen für das iPhone 14 den Schluss zulassen, dass die Schätzung von 90 Millionen Einheiten im zweiten Halbjahr erreicht werden sollte.Zweitens würden sich die Verbraucher weg von günstigen Android-Smartphones hin zu Premium-Smartphones wie dem iPhone (insbesondere den Pro-Modellen) bewegen.Drittens stünden mit den VR/AR-Headsets und einem Apple-Car bereits weitere Produktkategorien in den Startlöchern, die noch nicht in den aktuellen Analystenmodellen eingepreist seien.Abschließend stütze ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 90 Milliarden Dollar (etwa vier Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung) die Kursentwicklung.Die Citi-Bank sehe das Kursziel für die Apple-Aktien bei 185 Dollar und damit ausgehend vom aktuellen Kurs ein Potenzial von 33 Prozent.Auf diese Chancen sollten Anleger setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link