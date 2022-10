Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe der allgemeinen Konsumzurückhaltung im vergangenen Quartal getrotzt, Umsatz und Gewinn seien etwas stärker gewachsen als von Analysten erwartet. Damit habe sich Apple zwar besser geschlagen als viele andere Tech-Riesen. Mit Blick in die Zukunft trete auch Apple etwas auf die Euphorie-Bremse.Eine Prognose habe es wie bereits in den vergangenen Quartalen nicht gegeben. Finanzchef Maestri habe aber erklärt, dass das Umsatzwachstum im laufenden Quartal unter den 8% der vergangenen drei Monate liegen werde. Grund dafür seien v.a. der starke US-Dollar, der die Einnahmen bei der Umrechnung in US-Währung um bis zu 10% drücken werde. Das Weihnachtsquartal sei traditionell das wichtigste für Apple.Die erste Reaktion der Apple-Aktie auf die Zahlen sei negativ gewesen - im nachbörslichen US-Handel sei es am Donnerstagabend zeitweise um 3% abwärts gegangen. Eine Kurskatastrophe wie bei Amazon.com oder Meta Platforms, die nach den Zahlen zweistellig ins Minus gerutscht seien, sei den Anlegern jedoch erspart geblieben. Den erhofften Befreiungsschlag hätten die Zahlen allerdings auch nicht gebracht. Die Investoren müssten sich nun auf weiteren Gegenwind vom anhaltend schwierigen Marktumfeld einstellen. Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei Apple jedoch gut aufgestellt, um auch diese Phase zu meistern. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link