Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,40 EUR +0,02% (04.08.2022, 12:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,30 EUR +0,69% (04.08.2022, 12:07)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,13 USD +3,82% (03.08.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie bleibe nach der Zahlenvorlage vor einer Woche im Aufwind und habe das jüngste charttechnische Kaufsignal eindrücklich bestätigt. Alleine am gestrigen Mittwoch sei die Aktie fast 4% höher aus dem US-Handel gegangen. Das Allzeithoch vom Jahresanfang rücke damit nun in greifbare Nähe.Ausgehend vom US-Schlusskurs am Mittwoch von 166,13 USD würden sie aktuell nur noch gute 10% bzw. 17 USD von ihrem Allzeithoch von Anfang Januar bei 182,94 USD trennen. Damit nähere sich der Tech-Riese auch bei der Market Cap wieder mit großen Schritten der magischen 3-Bio.-USD-Marke.Der Kurs habe speziell in den vergangenen Wochen wieder kräftig Gas gegeben. Ausgehend vom Jahrestief bei 129,04 USD sei es seit Mitte Juni um rund 29% nach oben gegangen. Die Zahlen in der Vorwoche hätten dabei Rückenwind für den Sprung über die 200-Tage-Linie geliefert - ein starkes charttechnisches Kaufsignal, das durch Anschlussgewinne bestätigt worden sei. Die langfristige Trendlinie, die aktuell im Bereich von 159,23 USD verlaufe und seit dem Ausbruch nicht mehr unterschritten worden sei, fungiere nun als technische Unterstützung bei etwaigen Rücksetzern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: