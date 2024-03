NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "outperform" ein.Nachdem das DOJ gestern seine "lange angekündigte" Kartellklage gegen Apple eingereicht habe, habe Evercore ISI geschrieben, dass dies der Beginn eines "zweifellos langen Prozesses sein wird, der negative Schlagzeilen produzieren wird." Die Analysten würden in der Kartellklage jedoch weiterhin "eher ein Schlagzeilenrisiko als ein finanzielles Risiko" in den USA sehen und glauben, dass Apple "am Ende obsiegen wird". Sie würden hinzufügen, dass es unwahrscheinlich sei, dass Apple gezwungen sein werde, seine App-Store-Gebühren oder die Richtlinien für App-Stores von Drittanbietern wesentlich zu ändern, wenn keine neuen Gesetze verabschiedet würden.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Apple-Aktie unverändert mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde bei 220,00 USD belassen. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:158,16 EUR +0,14% (22.03.2024, 15:15)