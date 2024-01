Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dem US-Technologiekonzern sei es im vergangenen Jahr gelungen, zur Nummer eins am Smartphone-Markt aufzusteigen und dabei den südkoreanischen Konkurrenten Samsung, der seit 2011 die Spitzenposition innegehabt habe, abzulösen. Samsung wolle nun mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei seinem nächsten Top-Smartphone versuchen, im Wettbewerb mit Apple mitzuhalten.Die Galaxy S24-Serie werde verschiedene KI-Softwarefunktionen bieten, darunter Bildverbesserungen, Textzusammenfassungen und Übersetzungen von Unterhaltungen. Die Premiere des S24 habe mit einer beeindruckenden Lichtshow im Silicon Valley stattgefunden, nur wenige Kilometer von Apples Zentrale entfernt. Ein auffälliges Merkmal der Basis-Varianten S24 und S24+ sei der kantige Rahmen, der an die Konturen aktueller iPhones erinnere.Samsungs Smartphone-Chef TM Roh habe innovative KI-Funktionen versprochen, die das Leben erleichtern sollten. Das S24 werde als "das erste KI-Telefon" angepriesen. Die S24-Reihe umfasse Echtzeit-Übersetzungen von Telefonanrufen und Gesprächen in 13 Sprachen, darunter Deutsch. Die Software könne Spiegelungen in Fotos entfernen und normale Videos nachträglich in Zeitlupenaufnahmen umwandeln, indem sie künstlich zusätzliche Bilder generiere. Einige der KI-Funktionen, wie die Computer-Übersetzung bei Telefonanrufen, würden auf Samsungs eigener Entwicklung basieren, während andere in Zusammenarbeit mit Google entwickelt worden seien.Apple arbeite derweil mit Nachdruck daran, seine neu gewonnene Spitzenposition weiter auszubauen. Vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 10. Februar beginne, gebe Apple Rabatte auf das Model 13 Pro und wolle damit seinen Marktanteil in China ausbauen.Die Aktie von Apple konsolidiere derzeit auf hohem Niveau. Mitte Dezember habe sie bei 199,62 USD ein neues Allzeithoch markiert. Danach sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun, die 200-Tage-Linie zu verteidigen. Ein positives Signal wäre die schnelle Rückeroberung der 38-Tage-Linie, die bei gut 190 USD verlaufe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.