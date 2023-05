Hinweis auf Interessenkonflikte:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Unter Tech-Konzernen sei ein regelrechter Wettstreit um die besten, schnellsten und zukunftsträchtigsten KI-Anwendungen entbrannt. Im Gegensatz zu Microsoft, Google und Co halte sich Apple dabei bislang jedoch vergleichsweise bedeckt. Das Thema stehe beim Tech-Riesen aber sehr wohl weit oben auf der Agenda, wie CEO Tim Cook nun habe durchblicken lassen.Auf Nachfrage von Credit Suisse-Analystin Shannon Cross habe sich der Apple-Chef im Rahmen der Analystenkonferenz anlässlich der Q2-Zahlen in dieser Woche gewohnt differenziert zu den Ambitionen seines Unternehmens im Megamarkt rund um Künstliche Intelligenz geäußert."Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man überlegt und besonnen an dieses Thema herangeht", stelle Cook gleich zu Beginn seiner Antwort klar. Es gebe schließlich noch eine Reihe von Fragen, die erst einmal geklärt werden müssten. Doch das Potenzial der Technologie sei "sicherlich sehr interessant".Apple habe über das gesamte Ökosystem hinweg bereits enorme Fortschritte bei der Integration von KI und maschinellem Lernen gemacht und diese seit vielen Jahren in die Produkte und deren Features eingebaut, so Cook weiter. Konkret verweise er etwa auf die Sturz- und Aufprallerkennung sowie die EKG-Funktion der Apple Watch. "Diese Dinge sind nicht nur großartige Features, sondern retten das Leben von Menschen." Das sei absolut bemerkenswert."Wir sehen KI also als etwas Großartiges an und werden sie auch weiterhin sehr sorgfältig in unsere Produkte einbauen", kündige der Apple-Chef an - natürlich ohne dabei konkreter auf zukünftige Produkte oder Funktionen einzugehen.Das Thema KI sei also auch bei Apple sehr präsent, wenngleich der Tech-Riese dabei bislang weniger offensiv zu Werke gehe wie mancher Konkurrent. Zu den möglichen Gründen für die Zurückhaltung würden die Meinungen der Branchenbeobachter auseinandergehen. Einige würden Probleme in der Sparte wittern und auf einen entsprechenden Bericht des Branchendienstes The Information verweisen.Das wiederum beeinträchtige Apples Bemühungen um die Verbesserung des Sprachassistenten Siri und der zugehörigen Backend-Technologie. Die Folge: Siri wirke inzwischen reichlich angestaubt - vor allem im direkten Vergleich mit ChatGPT und Co.Andere würden indes darauf verweisen, dass sich der Konzern im Hinblick auf neue Features traditionell nicht gerne in die Karten schauen lasse. Oder wie es Cook selbst in einem Interview mit dem Magazin GQ kürzlich formuliert habe: "Geheimhaltung wird bei uns großgeschrieben. Wir behalten Dinge gerne für uns, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, darüber zu sprechen."Apple habe in der Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt, dass man nicht zwangsläufig der Erste sein müsse, um später zu den Erfolgreichsten in einem neuen Marktsegment zu gehören. Anleger könnten daher gelassen bleiben und sich über den fast fünfprozentigen Kurssprung der Aktie als Reaktion auf die jüngste Zahlenvorlage freuen.Für den "Aktionär" bleibt Apple ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link