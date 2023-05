XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.05.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit "outperform" und einem Kursziel von 205 USD ein.Ives merke an, dass Apple nächste Woche seine jährliche WWDC in Cupertino eröffnen werde, wobei alle Augen auf Cooks Keynote am Montag gerichtet sein würden, um den Ton für Entwickler anzugeben und neue Produkte anzukündigen. Apple werde endlich sein Mixed-Reality-Headset namens Reality Pro vorstellen, dessen Preis im Bereich von 3.000 Dollar liege und das mit einem neuen Betriebssystem namens xrOS laufe. Während alle großen Technologiekonzerne ihre eigene KI-Strategie angekündigt hätten, allen voran Microsoft/ChatGPT, sei Apple in diesem Bereich bisher sehr still und nicht existent gewesen. Ives gehe davon aus, dass sich dies bald ändern werde, da er erwarte, dass Cook & Co. über die künftige KI-Strategie von Apple sprechen würden und darüber, wie das Unternehmen seinen Kundenstamm in die künftige generative KI aus Cupertino integrieren und letztlich monetarisieren könne. Ives erwarte außerdem, dass Apple den Weg zu einer eigenen KI-gesteuerten Lösung einschlagen werde, die in das Apple-Ökosystem integriert werde.Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Apple-Aktie mit "outperform" ein. (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,26 EUR +1,25% (31.05.2023, 16:23)