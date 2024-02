Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,40 EUR +0,20% (20.02.2024, 10:08)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,31 USD -0,84% (16.02.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co bewerten die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Votum "market perform".In Bezug auf die zunehmenden Spekulationen über Apples Pläne für KI und wie KI in das iPhone integriert werden könnte, habe Bernstein gesagt, dass es potenzielle KI-Funktionen erwarte, die auch weitgehend mit den bestehenden Produkten übereinstimmen würden, einschließlich fortschrittlicher Bild- und Videoerfassungs- und -bearbeitungswerkzeuge, Übersetzung und Transkription, verbesserter Nachrichtenunterstützung, verbessertem Siri und größerer Automatisierung in der Musik.Bernstein glaube auch, dass Apple seine Apps enger und nahtloser integrieren werde, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Analyse des Unternehmens gehe davon aus, dass jede Änderung der Upgrade-Rate für das iPhone um 100 Basispunkte einen Zuwachs von 8 Mio. verkauften Telefonen oder 7 Mrd. USD an iPhone-Umsatz bedeuten würde, was den iPhone-Umsatz im GJ25 um 300 bis 400 Basispunkte und das gesamte Umsatzwachstum um 100 bis 200 Basispunkte steigern würde.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Apple-Aktie mit dem Votum "market perform" ein. Das Kursziel laute 195,00 USD. (Analyse vom 19.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: