Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,92 EUR -0,69% (20.07.2023, 12:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,84 EUR +0,07% (20.07.2023, 12:05)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,10 USD +0,71% (19.07.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe am Mittwoch im US-Handel ein neues Allzeithoch markiert. Rückenwind habe dabei ein Medienbericht geliefert, wonach der Tech-Riese im Verborgenen an einer eigenen künstlichen Intelligenz (KI) arbeite, die ChatGPT und Co Konkurrenz machen könnten. Wie Bloomberg unter Berufung auf Unternehmenskreise melde, habe Apple ein eigenes Framework für Large Language Models (LLM) entwickelt - jene KI-basierten Systeme, die das Herzstück von Chatbots wie ChatGPT von OpenAI oder Bard von Google bilden würden. Auf dieser Grundlage mit dem Namen "Ajax" habe Apple demnach ein eigenes Chatbot-Angebot geschaffen, das einige Entwickler "Apple GPT" nennen würden.Der KI-Vorstoß habe sich in den letzten Monaten zu einem wichtigen Projekt entwickelt, an dem mehrere Teams zusammenarbeiten, würden die namentlich nicht genannten Unternehmensinsider der Nachrichtenagentur berichten. Dabei gehe es u.a. auch darum, potenzielle Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der neuen Technologie auszuräumen.Bei der Analystenkonferenz anlässlich der Q2-Zahlen im Mai habe Apple-Chef Tim Cook die Technologie als "sehr interessant" bezeichnet, aber gleichzeitig auf eine Vielzahl offener Fragen verwiesen, die es noch zu klären gebe. Er wolle sich dem Thema daher "besonnen" nähern.Die aufkommende KI-Fantasie habe die Apple-Aktie am Mittwoch um mehr als 2% auf ein neues Rekordhoch von 198,23 USD geschoben. Im weiteren Handelsverlauf sei sie aber wieder etwas zurückgekommen und letztlich 0,7% höher bei 195,10 USD aus dem US-Handel gegangen. So ganz wolle der KI-Hype bei Apple also noch nicht überspringen, doch die Aktie sei auch ohne diesen bislang hervorragend gelaufen. Gewinne laufen lassen, rät Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link