Das Gerät könne für Arbeit, Unterhaltung und Kommunikation verwendet werden. Es könne den ganzen Tag über genutzt werden, wenn es an die Steckdose angeschlossen sei, und bis zu zwei Stunden mit einem externen Hochleistungsakku. Es funktioniere auch nahtlos mit dem bekannten Bluetooth-Zubehör wie Magic Trackpad und Magic Keyboard.



• Advanced Technology:



Das Gerät werde von Apples M2-Chip und einem neuen Chip namens R1 für die Sensorverarbeitung in Echtzeit angetrieben. Außerdem verfüge es über ein hochleistungsfähiges Eye-Tracking-System und ein einzigartiges gebogenes OLED-Panel mit einer linsenförmigen Linse für die Sehfunktion.



• Partnership with Disney:



Apple habe eine Partnerschaft mit Disney (ISIN US2546871060 / WKN 855686) angekündigt, die Disney+ ab dem ersten Tag auf den Apple Vision Pro bringen werde. Dies könnte die Attraktivität des Geräts steigern und seine Marktreichweite erhöhen. Diese Partnerschaft sei von Bedeutung, da sie die Attraktivität des Geräts steigern und seine Marktreichweite erhöhen könnte. Bob Iger, CEO von Disney, habe sich enthusiastisch und optimistisch über die Partnerschaft geäußert und erklärt, dass Apple Vision Pro es Disney ermöglichen werde, sehr persönliche Erlebnisse zu schaffen, die die Fans näher an die Figuren bringen würden, die sie lieben würden, und sie tiefer in ihre Geschichten eintauchen lassen würden.



Aus Anlegersicht könne die Einführung von Apple Vision Pro möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Einnahmen und die Marktposition von Apple haben. Sie stelle Apples Einstieg in eine neue Produktkategorie dar und könnte neue Einnahmequellen erschließen. (News vom 06.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,24 EUR -0,25% (06.06.2023, 11:18)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,22 EUR -2,78% (06.06.2023, 11:03)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,58 USD -0,76% (05.06.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple: Jahreskonferenz WWDC23 - Der Tech-Gigant stellt brandneues Produkt vor! AktiennewsIm Jahr 2023 findet die Worldwide Developers Conference von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) vom 5. bis 9. Juni in einem Online-Format statt, so die Experten von XTB.Der erste Tag der Konferenz habe mit der Vorstellung brandneuer Produkte und der Ankündigung ehrgeiziger neuer Updates für aktuelle Produkte begonnen.Neue Produktankündigungen:• Apple Vision Pro: Dieses neue Gerät läute die Ära des Spatial Computing ein, in der digitale Inhalte nahtlos mit dem physischen Raum verschmelzen würden.• MacBook Air 15: Das beliebteste Apple-Notebook sei jetzt mit einem geräumigen 15-Zoll-Liquid-Retina-Display ausgestattet und biete dank des M2-Chips eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden.• Mac Studio: Dieses Gerät biete die Leistung der nächsten Generation mit M2 Max- und M2 Ultra-Chips, die eine herausragende Leistung und umfassende Konnektivität in einem kompakten Format bieten würden.• Mac Pro: Dies sei eine bahnbrechende Kombination aus Apple Siliziumleistung und PCIe-Erweiterung für spezielle Workflows. Jede Konfiguration sei mit dem neuen M2 Ultra ausgestattet, dem bisher leistungsstärksten und fähigsten Chip von Apple.• iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, und watchOS 10: Apple habe neue Updates für seine Betriebssysteme vorgestellt, die neue Funktionen und Verbesserungen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch bieten würden.In diesem Jahr habe das Hauptaugenmerk auf der Einführung eines neuen Produkts namens Apple Vision Pro gelegen. Aus Sicht der Investoren sei dies eine bedeutende Entwicklung, da es Apples Einstieg in den Markt für Spatial Computing und Augmented Reality darstelle - ein völlig neuer Produktzweig.Dies sei eine neue Art von Computer, der die Realität erweitere, indem er die reale Welt mit der digitalen Welt verschmelze. Es sei das erste Apple Produkt, durch das man hindurchschaue, nicht auf das man schaue. Es ermögliche den Nutzern, digitale Inhalte so zu sehen, zu hören und mit ihnen zu interagieren, als ob sie sich in ihrem physischen Raum befänden.• Spatial Computing:Apple Vision Pro führe die Nutzer in die Welt des Spatial Computing ein. Dies sei eine neue Dimension leistungsstarker persönlicher Technologie, die es den Nutzern ermögliche, ihre Apps überall zu verwenden und sie in jeder gewünschten Größe darzustellen. Außerdem könnten Nutzer damit Fotos und Videos aufnehmen und ihre wichtigsten Erinnerungen auf eine völlig neue Art und Weise wiedererleben.• 3D Interface:Das Gerät verfüge über eine vollständig dreidimensionale Schnittstelle, die nur mit den Augen, den Händen und der Stimme gesteuert werden könne. Es verfüge außerdem über eine Funktion namens "eyesight", "die den Nutzern helfe, mit den Menschen um sie herum in Verbindung zu bleiben. Nähere man sich einer Person, die Vision Pro trage, fühle sich das Gerät transparent an und lasse den Benutzer sehen, während es auch die Augen des Benutzers anzeige. Wenn ein Benutzer in eine Umgebung eintauche oder eine App verwende, gebe EyeSight anderen visuelle Hinweise darauf, worauf sich der Benutzer konzentriere.• Applications: