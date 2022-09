Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Analyst Samik Chatterjee von der US-Investmentbank J.P. Morgan habe die Präsentation des iPhone 14 in der Vorwoche zum Anlass genommen, seine bullishe Einschätzung für die Apple-Aktie zu bekräftigen. Mit einem Kursziel von 200 Dollar traue er ihr dabei noch 27 Prozent Kurspotenzial zu - und damit mehr als viele seiner Kollegen.Auch in der J.P. Morgan-Studie drehe sich vieles um Apples überraschende Preisgestaltung bei der neuen iPhone-Generation. In den USA seien die Preise im Vergleich zum Vorgängermodell stabil geblieben und in China unter Berücksichtigung der Wechselkurseffekte sogar gesunken, während sie in Europa deutlich angezogen hätten, habe Analyst Chatterjee am Montag geschrieben.Zwar beginne der Tech-Riese erst ab Ende der Woche mit der Auslieferung der ersten iPhone-14-Geräte. Die Werbeaktionen der Netzbetreiber auf dem US-Markt hielten sich auf einem ähnlich robusten Niveau wie im Vorjahr, so J.P. Morgan.Vor diesem Hintergrund habe der Analyst sein "overweight"-Rating für die Apple-Aktie bestätigt. Mit einem Kursziel von 200 Dollar traue ihr dabei noch rund 27 Prozent Luft nach oben sowie neue Höchststände zu.Die Mehrheit der übrigen von Bloomberg befragten Analysten sei ebenfalls klar bullish für Apple: 37 Kaufempfehlungen stünden demnach nur elf Halte- und zwei Verkaufsratings entgegen. Mit einem 12-Monats-Konsensziel von 181,45 Dollar würden sie der Aktie im Schnitt aber "nur" gute 15 Prozent Kurspotenzial zutrauen."Der Aktionär" bleibt daher langfristig bullish für die Apple-Aktie und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.