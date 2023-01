Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

118,88 EUR +0,25% (04.01.2023, 10:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,04 EUR +0,44% (04.01.2023, 10:11)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,07 USD -3,74% (03.01.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Im neuen Jahr werde alles besser? Für die Apple-Aktie habe das zum Jahresstart am gestrigen Dienstag nicht gegolten. Die Aktie habe ihre Abwärtsbewegung weiter fortgesetzt und der Börsenwert des iPhone-Konzerns sei unter die Marke von zwei Billionen Dollar gerutscht. An der bullishen Einschätzung von J.P. Morgan habe dies jedoch nichts geändert.Den Kurs belastet habe ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei Asia. Apple solle die Produktion einiger Produkte aufgrund fehlender Nachfrage zurückfahren, habe die Hiobs-Botschaft gelautet.Das Jahr 2022 habe die Apple-Aktie mit einem Minus von rund 27 Prozent abgeschlossen. Mit 124,17 Dollar sei der Kurs gestern nun auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni 2021 gefallen. Damit sei auch der Börsenwert unter die Zwei-Billionen-Dollar-Marke gerutscht. Vor genau einem Jahr sei Apple noch eine Billion Dollar mehr wert gewesen.Im Leitindex Dow Jones Industrial hätten die Apple-Papiere gestern auf dem letzten Platz gelegen. Im Technologie-Index NASDAQ 100 hätten sie zu den größten Verlierern gezählt."Der Aktionär" empfiehlt die Apple-Aktie langfristig weiter zum Kauf. Der Konzern sei operativ und finanziell gut gerüstet, um auch die aktuellen Widrigkeiten und einige schwächere Quartale locker durchstehen zu können. Anleger nutzen das derzeit günstige Niveau zum Einstieg, das Kursziel liegt bei 210 Euro, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: