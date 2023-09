NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,5501 USD +1,12% (08.09.2023, 16:02)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "overweight" ein und senken das Kursziel von 235 USD auf 230 USD.Die Analysten seien der Ansicht, dass eine Outperformance des Aktienkurses für den Rest des Jahres davon abhänge, ob die "inzwischen niedrigen Erwartungen der Investoren" für die Einführung des iPhone 15 übertroffen würden. Doch selbst wenn das iPhone die niedrigen Erwartungen übertreffen sollte, werde das Ausmaß des Kursanstiegs im restlichen Jahr durch die Outperformance im bisherigen Jahresverlauf sowie durch einen Gewinnmultiplikator begrenzt, der einen Aufschlag von 61% gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2019 aufweise, als die Apple-Aktie eine ähnliche Outperformance erzielt habe, indem sie die niedrigen Erwartungen der Anleger für den iPhone-11-Zyklus erfüllt bzw. übertroffen habe. JPMorgan sage, dass eine Outperformance der Aktie in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 unwahrscheinlich sei, angesichts der Premium-Bewertung der Aktie und der Risiken durch die jüngsten Beschränkungen in China.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 08.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:167,14 EUR +0,54% (08.09.2023, 16:16)