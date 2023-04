XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,10 EUR -0,28% (19.04.2023, 15:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,47 USD +0,75% (18.04.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) im Vorfeld der Ergebnisse für das dritte Quartal weiterhin mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 175 USD auf 190 USD an.Der Analyst meine, dass die fundamentale Schwäche in Apples Hardware-Kategorien, getrieben durch einen Rückgang der Verbraucherausgaben, die Konsensschätzungen nach unten treiben werde. Das Ausmaß der Abwärtskorrektur werde sich jedoch auf ein paar Prozentpunkte beschränken und "die Positionierung der Aktie im Hinblick auf ihre Widerstandsfähigkeit stärken", so der Analyst. Die Kombination aus einem begrenzten Abwärtstrend bei den Erträgen trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds, Dividenden und Rückkäufen, die die Gesamtrendite und das Ertragswachstum unterstützen würden, und der Tatsache, dass Apple-Aktien unter dem Spitzenmultiplikator des 30-fachen gehandelt würden, bestärke die Analysten darin, dass die Aktien noch Spielraum hätten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich das Gewinnmultiplikatorverhältnis von Apple "als Reaktion auf die widerstandsfähige Positionierung" ausweite.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:151,80 EUR +0,03% (19.04.2023, 15:42)