Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,00 EUR +0,49% (23.01.2024, 14:32)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,89 USD +1,22% (22.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Samik Chatterjee, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "overweight".Die Anleger von Apple seien es gewohnt, sich auf die Markteinführung neuer Produkte zu konzentrieren, wie z.B. bei der Veröffentlichung eines neuen iPhones im Herbst jeden Jahres, und den Erfolg der Produkteinführung an den frühen Vorlaufzeiten für die neuen Geräte festzumachen.Im Falle des Vision Pro sei der Fokus auf die Vorlaufzeiten jedoch fehl am Platz und sollte ignoriert werden, so der Analyst. Er gehe davon aus, dass der Schwerpunkt auf den Rückmeldungen der Verbraucher über die Erfahrungen mit dem Gerät sowie auf den Rückmeldungen aus der Lieferkette zu den Plänen für die nächste Generation des Vision Pro 2 liegen sollte, da die Auswirkungen auf das Volumen und den Umsatz bei zukünftigen Generationen des Produkts wahrscheinlich wesentlich größer sein würden.Die Bestellungen, die derzeit für den Vision Pro getätigt würden, lägen vor, bevor das Produkt von Kunden ausprobiert oder getestet worden sei, so J.P. Morgan. Nach Ansicht des Analysten sei es nicht verwunderlich, dass die Lieferfristen, die sich am Freitag schnell auf einen Monat verlängert hätten, seitdem ins Stocken geraten seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: