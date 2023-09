Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple knüpfe am Donnerstag an die Verluste vom Vortag an und notiere rund eineinhalb Stunden nach Handelsstart an der Wall Street weitere drei Prozent tiefer. In weniger als zwei Tagen summiere sich der Abschlag damit bereits auf gut sieben Prozent. Das hinterlasse auch an der Marktkapitalisierung des Tech-Riesen deutliche Spuren.Seit Dienstagabend hätten sich bereits etwas mehr als 200 Milliarden Dollar Market Cap von Apple in Luft aufgelöst. Nachdem der Börsenwert des Tech-Riese zu Wochenbeginn noch knapp unterhalb der 3-Billionen-Dollar-Marke gelegen habe, sei er zuletzt wieder auf rund 2,76 Billionen Dollar geschrumpft.Schuld daran seien insbesondere Medienberichte, wonach die chinesische Regierung den Beschäftigten in staatlichen Behörden und Unternehmen die Nutzung von Smartphones ausländischer Hersteller untersagt habe. iPhones erfreue sich auch in China sehr großer Beliebtheit, insofern wäre Apple davon in besonderem Maße betroffen.Analyst Dan Ives von Wedbush habe inzwischen versucht, die Wogen zu glätten, und die Reaktion auf die Meldung als "übertrieben" bezeichnet. Die Investoren würden sich dadurch zunächst aber kaum beruhigen lassen.Einige Marktbeobachter würden nun fürchten, dass sich die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Peking und Washington nun weiter verschlechtern könnten und auch andere Firmen in den Konflikt hineingezogen würden.Andere würden darauf verweisen, dass es sich womöglich nur um eine kleine Unterstützungsaktion der chinesischen Regierung für das neue High-End-Smartphone des heimischen Herstellers Huawei handeln könnte, das kürzlich auf den Markt gekommen sei. Zumal Huawei-Smartphones in den USA seit Ende 2022 mit einem Import- und Verkaufsverbot belegt seien. Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America habe zumindest von einem "interessanten Timing" für die vermeintlichen iPhone-Beschränkungen in China gesprochen."Der Aktionär" rät Anlegern daher, einen kühlen Kopf zu bewahren und die weiteren Entwicklungen im Blick zu behalten. Bei der laufenden Empfehlung besteht aktuell aber kein Handlungsbedarf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.09.2023)