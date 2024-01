Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe 2023 mit einem Plus von rund 49% beendet und damit zu den Top-Gewinnern im US-Leitindex Dow Jones gezählt. Zum Start in den ersten Handelstag des neuen Jahres an der Wall Street zeichne sich am Dienstag jedoch ein Minus ab. Grund dafür sei eine neue Verkaufsempfehlung der Analysten von Barclays. In einer aktuellen Studie habe Analyst Tim Long die Apple-Aktie von "equal weight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel von 161 auf 160 USD gesenkt. Ausgehend vom letzten Schlusskurs vor dem Jahreswechsel signalisiere er damit rund 17% Rückschlagpotenzial. Er habe die Abstufung u.a. mit einem schwachen Hardware-Geschäft und niedrigerem Wachstumspotenzial im Service-Geschäft begründet.Für das laufende erste Quartal (bis Ende September) habe der Tech-Riese Erlöse auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt. Im weiteren Jahresverlauf würden die von Bloomberg befragten Analysen dann wieder mit steigenden Umsätzen rechnen. Entsprechend positiv falle auch das Konsensrating für die Aktie aus: 34 Experten würden weiterhin zum Kauf der Aktie raten, für 14 weitere sei sie derzeit eine Halteposition. Barclays und vier weitere Analysehäuser seien mit ihren Verkaufsempfehlungen derweil klar in Unterzahlt. Gemessen am 12-Monats-Konsensziel von 199,50 USD würden die Experten bei Apple aber nur noch gegrenztes Ertragspotenzial von gut 4% sehen."Der Aktionär" teile den Pessimismus von Barclays nicht. Klar, die Umsatzflaute dürfe mit Blick auf die Bewertung kein Dauerzustand werden, doch danach sehe es auch nicht aus. Die Investment-Story bei Apple sei intakt, die Aktie bleibe auch 2024 ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 02.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.