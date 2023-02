Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,28 EUR -0,75% (10.02.2023, 13:01)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,02 EUR -2,33% (10.02.2023, 12:46)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,87 USD -0,69% (09.02.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach fast vier Jahren in Doppelfunktion sei Schluss. Deirde O'Brien räume ihren Posten im Personalwesen und werde sich zukünftig nur noch um Apples Einzelhandelsgeschäft kümmern. Die Leitung der HR-Abteilung übernehme Carol Surface. Das Thema Personal sei im Tech-Sektor weiter von besonderer Brisanz.Seit sie im Frühjahr 2019 das Management des Retail-Geschäfts übernommen habe, habe O'Brien die Einzelhandels- und Human Resources (HR-)Abteilung des iPhone-Konzerns ins Personalunion geleitet. Ihre Nachfolgerin, Carol Surface, komme von Medtronic und sei dort ebenfalls als Chief Human Resources Officer tätig gewesen. Mit über 90.000 Angestellten sei der Medizintechnikkonzern jedoch ein gutes Stück kleiner als Apple (164.000).Angesichts der seit Wochen anhaltenden Welle an Stellenstreichungen im Tech-Sektor werde dem HR-Management aktuell besondere Aufmerksamkeit zuteil. Apple falle dabei mit einer gewissen Disziplin auf. Während beispielsweise Alphabets Mitarbeiterzahl in den letzten zwei Jahren um 60 Prozent gewachsen sei, habe sie sich bei Apple lediglich um 20 Prozent vergrößert.Mit Carol Surface gewinne der Konzern eine ausgewiesene HR-Spezialistin, der CEO Tim Cook in einem internen Memo eine "unglaublichen Erfahrungstiefe" bescheinige. Trotz des jüngsten Rücksetzers nach der Januar-Rally bleibt DER AKTIONÄR bei seiner bullishen Einschätzung für Apple, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: