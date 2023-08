Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe Apple bereits iPhones im Wert von 7 Mrd. USD in Indien fertigen lassen. Der US-Konzern wolle die Produktion weiter steigern, um sich unabhängiger von China zu machen. Jetzt habe die indische iPhone-Fertigung einen weiteren Meilenstein erreicht.Mit der Fertigung des iPhone SE sei Apple im Jahr 2017 mit der Hilfe von Foxconn seine Indien-Produktion gestartet. Die ersten Jahre habe man sich noch auf ältere Modelle konzentriert, für die auch lokal ein Absatzmarkt bestanden habe. 2022 sei dann mit dem iPhone 14 erstmals auch die neuste Generation auf dem Subkontinent gefertigt worden, wenn auch erst einige Monate nach dem Release.Doch Apple habe mehr ewollt und dies laut einem Pressebericht auch erreicht. Denn laut Bloomberg sei in den indischen Foxconn-Fabriken nur wenige Wochen nach dem Produktionsstart in China mit der iPhone-15-Fertigung gestartet worden. Diese Meldung vom Mittwoch zeige einen klaren Fortschritt beim Ausbau der Produktion. Auch wenn Insider berichten würden, dass eigentlich ein zeitgleicher Start in China und Indien geplant gewesen sei.Apple sehe in Indien sowohl eine Produktions- als auch eine Absatzmöglichkeit. So habe der US-Konzern auf dem Subkontinent im vergangenen Quartal einen zweistelligen Umsatzzuwachs auf einen neuen Rekordwert erzielt und sich scheinbar auch einen lohnenswerten Absatzmarkt für die Top-Modelle geschaffen.Und auch der Blick in die Zukunft sehe gut aus. So prognostiziere der Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring, dass der indische Markt für Apple in den nächsten fünf Jahren bis zu 15% des Umsatzwachstums und 20% des Wachstums der installierten Basis ausmachen könnte.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.