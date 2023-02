Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Im Rahmen des Earnings-Calls Anfang Februar habe sich das Apple-Management in Sachen Lieferketten sehr zuversichtlich gegeben. Neue Medienberichte würden aber zeigen, dass Cook, Maestri und Co nach dem Ende der chinesischen Zero-Covid-Politik womöglich etwas zu optimistisch in die Zukunft geblickt hätten."Wir haben zwischen November und Dezember auf Angebotsseite Disruptionen erlebt", habe Apple-CEO Timothy Cook im Rahmen des Q1-Analysten-Calls gesagt. Die Produktion sei jedoch mittlerweile wieder auf dem Niveau, das Apple benötige. "Das Problem liegt hinter uns", so der optimistische Cook Anfang Februar.Knapp zwei Wochen später sei nun jedoch ein Bericht der Financial Times gefolgt, der erneut von Produktionsproblemen innerhalb der Apple-Lieferkette berichtet habe. Diesmal nicht beim Corona-gebeutelten Zulieferer Foxconn, sondern bei einer indischen Fabrik der Tata Group. Jedes zweite der dort hergestellten Gehäuse würde nicht den hohen Produktionsstandards des US-Konzerns genügen, heiße es.Der schwelende Handelskrieg und die Zero-Covid-Politik hätten Apple dazu bewogen, vermehrt Teile ihrer Produktion weg von China nach Indien oder Vietnam zu verlegen. Das iPhone sei für die indischen Zulieferer dabei keine Unbekannte - immerhin würden dort seit 2017 Smartphones der unteren Preiskategorie produziert. Doch der Weg zu einer effizienten Produktion der jüngst nach Indien ausgelagerten Arbeitsschritte sei noch lang.Günstigere Löhne, Lokalregierungen, die mit Steuervergünstigungen und Subventionen werben würden, und ein gigantischer Heimatmarkt würden Indien als Produktionsstandort für Apple langfristig attraktiv machen. Zudem sollten die Schwierigkeiten in einer kleinen indischen Fabrik Anleger nicht beunruhigen. Denn im Vergleich zur gigantischen Produktion im chinesischen Zhengzhou, wo Foxconn rund 300.000 Arbeiter beschäftige, falle dies nicht ins Gewicht.Es heißt daher nach wie vor: Buy Apple, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: