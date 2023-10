Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Munich Re.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,56 EUR -0,89% (26.10.2023, 13:07)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,10 USD -1,35% (25.10.2023)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Börse verlange den Anlegern aktuell viel ab, was vor allem an den hohen Renditen bei US-Staatsanleihen und an der Angst vor einem Hard Landing liege. Auch Apple, früher der Inbegriff des sicheren Hafens an der Börse, stehe unter Druck. Dafür lägen die Anleger mit dieser deutschen Aktie goldrichtig.Was bei Apple besonders auf die Stimmung drücke, sei die Befürchtung, dass das iPhone im wichtigen chinesischen Markt seinen Reiz verliere. Laut dem Markt-Tracker der Analysefirma Counterpoint Research habe Apple in China in den ersten zweieinhalb Wochen nach Verkaufsstart des iPhone 15 4,5 Prozent weniger Geräte als vom iPhone 14 verkauft.Jefferies habe sogar von einem prozentual zweistelligen Dip berichtet. Sollte das wahr sein, wäre es nach Berechnungen von Bloomberg der schlechteste Start eines iPhones in China seit 2018.Die Konsequenz für den Apple-Aktienkurs: -13 Prozent seit dem Hoch im Juli. Der Börsenwert sei auf 2,67 Billionen Dollar gesunken - schon bald könnte Microsoft überholen, der Software-Gigant komme aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 2,53 Billionen Dollar.Momentan der viel sicherere Hafen als Apple: Munich Re. Die Aktie des weltgrößten Rückversicherers sei an der Börse auch jetzt nicht zu bremsen und notiere fast auf Rekordhoch.Auf Sicht von zwei Jahren liege Munich Re - inklusive Dividenden - mit 66,5 Prozent im Plus. Mit Apple hätten die Anleger in diesem Zeitraum eine Rendite von gerade einmal 16 Prozent erzielt.Apple abzuschreiben, wäre allerdings fatal. Das Geschäft mit dem iPhone bleibe nach wie vor hochgradig ertragreich und sei weiterhin eines der besten Abomodelle aller Zeiten. Zudem dürfe man gespannt sein, welche Einnahmequellen sich aus der Vision Pro (komme Anfang 2024) würden erschließen lassen. (Analyse vom 26.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: