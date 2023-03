Derivate auf Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Mittwochabend für den 5. bis 9. Juni zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC eingeladen und zum Start ein Produkt-Event mit CEO Tim Cook angekündigt. Erwartet werde, dass der Tech-Riese bei dieser Gelegenheit das mit Spannung erwartete AR-/VR-Headset präsentiere. Doch das könnte laut Experte Ming-Chi Kuo eng werden.Wie der für gewöhnlich sehr gut informierte Apple-Experte von TFI Securities bei Twitter schreibe, sei man bei Apple wohl alles andere als optimistisch, mit der Vorstellung der Computerbrille für einen "verblüffenden iPhone-Moment" sorgen zu können. Deshalb sei auch der Zeitplan für die Massenproduktion um ein bis zwei Monate auf Mitte bis Ende des dritten Quartals verschoben worden."Die Verzögerung erhöht auch die Unsicherheit, ob das neue Gerät - wie am Markt erwartet - bei der WWDC 2023 erscheinen wird", so Kuo. Zudem könnten im laufenden Jahr dann womöglich nur 200.000 bis 300.000 Headsets produziert werden - während der Markt bislang noch von 500.000 Einheiten ausgehe.Der Experte nenne auch mehrere Gründe, warum Apple das Feedback der potenziellen Kunden angeblich nicht sonderlich optimistisch einschätze: Angefangen von der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung über technische Zugeständnisse bei der Massenproduktion und den hohen Preis von 3.000 bis 4.000 USD bis hin zur Frage, ob das Ökosystem und die App-Entwickler überhaupt für das Produkt bereit seien.Die Entwicklung des Headsets sei in den vergangenen Jahren geprägt gewesen von immer neuen Verzögerungen. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht verwunderlich, wenn Apple seinen Fans noch etwas mehr Geduld abverlangen würden. Andere Marktbeobachter - einschließlich Bloomberg-Experte Mark Gurman - hätten sich nach der Event-Ankündigung am Vortag aber zuversichtlich geäußert, dass das Apple-Headset bei dieser Gelegenheit nun endlich offiziell der Öffentlichkeit und der Entwicklergemeinde präsentiert werde.Die Gerüchteküche brodele, was als Indiz für die großen Erwartungen an die Produktneuheit von Apple interpretiert werden könne. "Der Aktionär" sehe im Bereich AR/VR auf lange Sicht spannende Wachstumschancen für Apple. Diese Zukunftsprojekte, gepaart mit dem margenstarken Tagesgeschäft und einer grundsoliden Bilanz, würden den Reiz von Apple ausmachen. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.