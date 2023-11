Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der US-Leitindex Dow Jones zum Wochenausklang moderate Gewinne verzeichne, gehe es für die Apple-Aktie um rund ein Prozent abwärts. Dabei drücke ein Medienbericht auf die Stimmung, wonach die Kunden beim Shopping-Festival rund um den Singles Day in China häufiger zu Smartphones der Konkurrenz gegriffen hätten als zum iPhone.Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Verweis auf Daten von Counterpoint Research berichte, sei die Zahl der in China verkauften Apple-Smartphones in den zwei Wochen vom 30. Oktober bis 12. November zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4 Prozent gesunken. Die Geräte der chinesischen Konkurrenten Huawei und Xiaomi seien während des Shopping-Festivals rund um den Singles Day am 11. November derweil deutlich stärker gefragt gewesen.Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der verkauften Huawei- und Xiaomi-Smartphones um 66 beziehungsweise 28 Prozent gestiegen. Die Marktforscher würden dafür unter anderem neue Modelle verantwortlich machen, im Fall von Huawei aber auch darauf hinweisen, dass der aktuelle Anstieg von einem sehr niedrigen Niveau aus erfolge.Insgesamt sei die jüngste Entwicklung des chinesischen Smartphone-Markts klar positiv gewesen und der Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent gestiegen. Nach einem guten Start sei man bei Counterpoint nun zuversichtlich, dass auch das gesamte vierte Quartal positiv verlaufe. Für den globalen Smartphone-Markt hätten die Marktforscher in dieser Woche ebenfalls positive Daten zu vermelden gehabt.Nachdem die Apple-Aktie seit Ende Oktober in der Spitze rund 16 Prozent zugelegt habe, gebe sie am Freitagnachmittag rund ein Prozent ab. Das Allzeithoch von Mitte Juli bei 198,23 Dollar bleibt aber in Reichweite und "Der Aktionär" rechnet weiterhin mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends samt neuen Hochs, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link