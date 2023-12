NYSE-Aktienkurs Apple Hospitality REIT-Aktie:

Kurzprofil Apple Hospitality REIT Inc.:



Apple Hospitality REIT Inc. (ISIN: US03784Y2000, WKN: A14VYT, Ticker-Symbol: 48T, NYSE-Symbol: APLE) ist ein Real Estate Investment Trust, der in ertragsbringende Immobilien, hauptsächlich im Beherbergungssektor, in den Vereinigten Staaten investiert. Apple Hospitality REIT investiert hauptsächlich in gehobene Service-Hotels. Alle Hotels des Unternehmens werden unter den Marken Marriott oder Hilton betrieben. (08.12.2023/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Apple Hospitality REIT-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Die Analysten von Wells Fargo Advisors stuften in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Hospitality REIT Inc. (ISIN: US03784Y2000, WKN: A14VYT, Ticker-Symbol: 48T, NYSE-Symbol: APLE) von "overweight" auf "equal-weight" herab und senken das Kursziel von 18 USD auf 17 USD.Wells Fargo würde Apple Hospitality REIT in einer Rezessionsphase aufgrund des geografisch diversifizierten Portfolios mit einem hohen Anteil an Upper Midscale/Upscale-Wohnungen, das in der Regel widerstandsfähiger gegen Rezessionen ist, tendenziell bevorzugen. Wells Fargo könnte konstruktiver werden, wenn sich die Erwartung einer leichten Rezession als falsch erweise.Die Analysten von Wells Fargo Advisors stufen die Apple Hospitality REIT-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herunter. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Apple Hospitality REIT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple Hospitality REIT-Aktie:15,60 EUR -0,38% (08.12.2023, 13:00)