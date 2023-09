Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Basismodell des iPhone 15 von Apple habe in diesem Jahr fast doppelt so lange Lieferzeiten wie sein Vorgänger, was auf eine hohe Nachfrage nach den neuesten Handys des Unternehmens hinweise. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Daten von Counterpoint Research. Kunden, die das iPhone 15 Pro Max möchten, müssten so lange warten wie nie.Laut Counterpoint betrage die Lieferzeit für das iPhone 15 in den USA zehn Tage, im Vergleich zu sechs Tagen für das Vorgängermodell, das letztes Jahr eingeführt worden sei. Am anderen Ende des Spektrums hätten sich die Wartezeiten für das Spitzenmodell von Apple auf einen Rekordwert erhöht, so die Forscher. Signifikante Verbesserungen an beiden Modellen hätten zu einer höheren Nachfrage geführt, obwohl ein Teil davon auf Kosten von Apples anderen Varianten, dem 15 Plus und dem 15 Pro, gegangen sei, bei denen sich die Wartezeiten verringert hätten.In China, dem größten Auslandsmarkt von Apple, hätten sich die Wartezeiten für die Grundversion nach Angaben von Counterpoint gegenüber dem Vorjahr vervierfacht. Das deute darauf hin, dass Apple Käufer anziehe, selbst inmitten des Wettbewerbs mit Konkurrenzgeräten wie dem hochgelobten Mate 60 Pro von Huawei Technologies Co."Wir hatten erwartet, dass die Wartezeiten für das Basismodell des iPhone 15 in China viel niedriger ausfallen würden - vielleicht auf dem Niveau des Vorjahres", so Archie Zhang, ein Analyst bei Counterpoint. "Und was die Ultra-Premium-Variante betrifft, ist das Pro Max immer noch das begehrteste iPhone in China, was sich in langen Lieferzeiten widerspiegelt."Die Apple-Aktie ist deshalb weiter ein Basisinvestment im Techsektor, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: