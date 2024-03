Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,02 EUR +0,09% (27.03.2024, 09:11)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,24 USD +0,31% (26.03.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung (27.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple-Aktionäre hätten im laufenden Jahr bislang wenig Freude an ihrem Investment. Im Drei-Monatsvergleich habe die Aktie von Apple mehr als zwölf Prozent verloren und sei damit der viertschwächster Wert im Dow Jones. Nur Boeing, Intel und Nike hätten sich in den vergangenen drei Monaten noch schlechter entwickelt.Nach einem kurzen Aufbäumen Mitte März sei die Aktie zuletzt erneut unter Druck geraten. Im Wochenvergleich sei die Apple-Aktie sogar der zweitgrößte Verlierer im Dow Jones. Nur Nike sei noch schwächer gewesen. Die jüngsten Absatzzahlen in China hätten erneut für lange Gesichter gesorgt. Dort habe Apple im Februar ein Drittel wenige iPhones verkauft als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Bereits im Januar habe Apple mit insgesamt 5,5 Millionen Geräten 39 Prozent weniger Handys in China abgesetzt als ein Jahr zuvor.Die Hoffnung richte sich nun auf die Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference), die für den Zeitraum vom 10. bis 14. Juni stattfinden solle. Dort wolle Apple wie gewohnt einen Einblick in neue Software und Dienste geben.Die WWDC sei bekannt dafür, dass Apple traditionell neue Funktionen für seine Geräte ankündige. Im vergangenen Jahr habe es bei der WWDC auch einen ersten Einblick in die Computer-Brille Vision Pro gegeben, die im Februar auf den Markt gekommen sei. Diesmal werde wohl Künstliche Intelligenz im Fokus stehen. Vor etwa einem Jahr habe der Chatbot ChatGPT, der Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren könne, Tech-Konzerne wie Apple mit dem Sprachassistenten Siri unter Druck gesetzt.Anleger sollten das Papier von Apple aber auf ihre Watchlist setzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: