Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Während Kunden in Europa und Japan beim Kauf des neuen iPhone 14 künftig teils deutlich tiefer in die Tasche greifen müssten, habe Apple die Preise auf dem heimischen US-Markt und in China konstant auf dem Niveau des Vorgängermodells belassen - trotz steigender Kosten. Was bedeute das für die Gewinnmarge des Tech-Riesen?Es sei für viele wohl die größte Überraschung beim Apple-Event am letzten Mittwoch gewesen: Der Tech-Konzern habe auf die Erhöhung der Preise für das iPhone 14 verzichtet - zumindest in den USA und China, zwei der wichtigsten Absatzmärkte. Wegen der hohen Inflation und steigenden Herstellungskosten hätten Analysten im Vorfeld teils mit deutlichen Preiserhöhungen gerechnet. Dan Ives von Wedbush Securities beispielsweise habe bei der neuen Smartphone-Generation Preisaufschläge von 100 Dollar prophezeit.Wenn Apple nun darauf verzichte, die höheren Kosten an die Kunden weiterzugeben, müsste dies eigentlich zwangsläufig zulasten der Gewinnmargen gehen. Doch Apple-Experte Gene Munster von Loup Ventures glaube nicht, dass es so weit komme.Einerseits seien die Kosten bereits im Laufe des letzten Jahres in die Höhe geschossen und Apple habe es trotzdem geschafft, die Margen konstant bei 43 Prozent zu halten, habe der Analyst in einem CNBC-Interview erklärt. Dabei dürfte vor allem die enorme Preissetzungsmacht des Konzerns auch gegenüber Zulieferern geholfen haben."Dass Apple die Margen trotz steigender Kosten hoch halten kann, ist einer der Gründe, warum die Investoren nach ruhig schlafen können", so Munster.Hinter dem Verzicht auf Preiserhöhungen dürfte aber auch noch ein anderer Aspekt stecken. Angesichts der hohen Inflation und steigender Lebenshaltungskosten würden viele Verbraucher zweimal überlegen, ob der Kauf eines neuen Smartphones für Hunderte Dollar wirklich nötig sei. Bereits in den vergangenen Monaten sei am globalen Smartphone-Markt eine deutliche Kaufzurückhaltung zu spüren gewesen, die Apple als Premium-Hersteller bislang jedoch nichts habe anhaben können.Der globale Marktanteil des iPhones habe in den letzten Jahren relativ konstant bei rund 18 Prozent gelegen. Dank dem Verzicht auf eine Preiserhöhung könne dieser nun "um ein oder zwei Prozent" steigen, so der Analyst. "Wenn man das im Modell für die nächsten zwei oder drei Quartale berücksichtigt, bedeutet das letztlich trotzdem leichtes Steigerungspotenzial für die iPhone-Zahlen."Dass das iPhone 14 in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland, sowie Australien und Japan teils deutlich teurer werde, dürfte nach Einschätzung von Analysten übrigens vor allem an Wechselkurseffekten wie dem starken US-Dollar liegen. Wie sich das auf die Nachfrage in den betroffenen Märkten auswirke, müsse die Zukunft zeigen. In der Vergangenheit habe Apple jedoch meist problemlos höhere Preise für seine Geräte durchsetzen können.Die Anleger hätten überwiegend positiv auf die Produktpräsentation am Mittwoch reagiert. Nachdem die Aktie im schwachen Gesamtmarkt der letzten Wochen wieder spürbar zurückgekommen sei, zeige der Chart nun wieder nach oben.Die Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt daher weiterhin. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.09.2022)