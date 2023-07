Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.07.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse der UBS:Die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat das erste Halbjahr mit einem neuen Rekordhoch beendet und dabei Geschichte geschrieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Es sei das i-Tüpfelchen auf einem erfolgreichen ersten Halbjahr gewesen; nachdem die Kurse am Freitag weitere 2,3% auf 193,97 USD hätten zulegen können, sei der Börsenwert von Apple erstmals über die Marke von 3 Billionen US-Dollar gestiegen. Unter dem Strich stehe damit für die ersten sechs Monate des Jahres ein Plus von 49% zu Buche. Gleichzeitig habe die Aktie mit 194,48 USD das siebte Allzeithoch in Folge erreicht, bevor die Notierungen vor dem gestrigen Feiertag (in den USA sei am Dienstag der Unabhängigkeitstag gefeiert worden) wieder ein Stück (-0,8%) zurückgekommen seien.Ausblick: Mit Kursgewinnen von 9,3% sei der Juni für die Apple-Aktie nun schon der sechste Gewinnmonat in Folge gewesen.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich die erste Hürde jetzt am neuen Allzeithoch bei 194,48 USD festmachen. Direkt darüber müssten die Notierungen (idealerweise per Tagesschluss) aus dem März-Aufwärtstrendkanal ausbrechen, um anschließend einen Hochlauf an die runde 200er Marke zu initiieren. Gelinge den Kursen auch dort der Break, wäre der Weg nach oben - wie bei neuen historischen Höchstständen üblich - zunächst frei von weiteren charttechnischen Widerständen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: