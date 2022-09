Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,36 EUR +0,33% (02.09.2022, 15:59)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,56 EUR +1,63% (02.09.2022, 15:40)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,205 USD +0,79% (02.09.2022, 15:42)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Der Siegeszug des iPhones kenne selbst im vermeintlich gesättigten US-Markt keine Grenzen: Laut einer Studie gebe es dort nun erstmals überhaupt mehr iPhone-Besitzer als Nutzer von Smartphones mit dem konkurrierenden Android-Betriebssystem. Das sei insbesondere auch mit Blick auf das Service-Geschäft von Apple eine hervorragende Nachricht.Gemessen an der Zahl der Geräte in aktiver Nutzung ("active installed base") komme Apple mit dem iPhone in den USA inzwischen auf einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent. Das sei das Ergebnis einer Analyse der Marktforscher von Counterpoint Research, die der Financial Times vorliege. Demnach habe Apple den Meilenstein bei der Marktdurchdringung im abgelaufenen Juni-Quartal überschritten.Im seit 2008 schwelenden Zweikampf zwischen dem iOS-Betriebssystem auf Apples iPhones und dem Googles Android-Betriebssystem, das laut der Studie auf rund 150 Smartphone-Modellen verschiedenster Hersteller Verwendung finde, sei das ein absolutes Novum. Denn "Betriebssysteme sind wie Religionen", erkläre Counterpoint-Direktor Jeff Fieldhack. Es gebe in der Regel keine signifikanten Verschiebungen."Doch in den vergangenen vier Jahren sind die Nutzer stetig von Android zu iOS gewandert", so der Marktforscher. Er spreche von einem "großen Meilenstein", der künftig möglicherweise auch in anderen wohlhabenden Ländern zu beobachten sein könnte.Für Counterpoint sei die Betrachtung der aktiv genutzten Geräte dabei aussagekräftiger als die reinen Auslieferungszahlen - wo Apple schon länger die Nase vorne habe. Der Gesamtmarkt werde so besser abgebildet, da beispielsweise auch Nutzer berücksichtigt würden, die ihr Smartphone schon seit einigen Jahren besitzen würden oder ein gebrauchtes Gerät gekauft hätten.Klar, für Apple sei der Verkauf neuer iPhones ein wichtiger Wachstumstreiber - schließlich mache der Konzern traditionell mit keiner anderen Produktkategorie so viel Umsatz wie mit dem iPhone. Darüber hinaus fungiere es aber auch als Eintrittskarte in die Welt der Service- und Abo-Angebote von Apple.Apple verstehe es, die riesige iPhone-Nutzerbasis zu monetarisieren. Die "Service"-Sparte verzeichne regelmäßig zweistellige Wachstumsraten und liefere dabei Gewinnmargen von über 70 Prozent - etwa doppelt so viel wie beim Verkauf von Hardware. Die Zahl der Kunden, die für Service-Angebote bezahlen würden, habe im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal (bis Ende Juni) nach Unternehmensangaben die Marke von 860 Millionen erreicht.Das zeige einmal mehr, wie wichtig die boomende "Service"-Sparte für Apple sei. In der kommenden Woche werde aber dennoch erst einmal wieder die Hardware im Vordergrund stehen, denn am Mittwoch (7. September) werde der Konzern aller Voraussicht nach das neue iPhone 14 offiziell vorstellen.Das könnte auch der Apple-Aktie wieder frische Impulse geben, nachdem sie im schwachen Gesamtmarkt zuletzt wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen sei.Die langfristige Kaufempfehlung des "Aktionär" gilt aber weiterhin. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 02.09.2022)