Ein Blick auf das Chart der Apple-Aktie zeige eine bärische Doppelgipfelformation oberhalb von 200 USD pro Aktie, frühere Kursreaktionen, das 23,6 Fibonacci-Retracement und die Dynamik des gleitenden Durchschnitts SMA200 sowie das Ausmaß der vorherigen Korrektur im Aufwärtstrend würden darauf hindeuten, dass die Aktie versuchen könnte, die Marke von 170 USD zu testen. Andererseits deute der RSI-Indikator bei 33 Punkten auf einen überverkauften Zustand hin.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

165,76 EUR -1,75% (04.01.2024, 16:03)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,06 USD -1,19% (04.01.2024, 15:45)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.01.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple: Herabstufung wegen Lagerbeständen und Nachfrageunsicherheit - AktiennewsDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) sind in letzter Zeit unter Druck geraten, nachdem die Analysten mehrerer Wall Street-Fonds eine Gefahr für die weitere Expansion des Unternehmens sahen, so die Experten von XTB.Am Dienstag hätten Barclays und heute Piper Sandler beschlossen, ihr Rating von "übergewichten" auf "neutral" zu ändern und ihr Kursziel um 15 auf 205 USD pro Aktie zu senken. Die Aktien des Giganten würden vorbörslich 1% verlieren. Werde Apple ein Unternehmen sein, das sehr empfindlich auf eine mögliche "Rezession" reagiere?Piper Sandler habe Zweifel an der Dynamik von Apple 2024In einem Analystenbericht habe Piper Sandler eine schwächere weltweite Smartphone-Nachfrage, eine recht hohe Aktienbewertung und makroökonomische Unsicherheiten angeführt, die die Stimmung im Jahr 2024 belasten würden. Dies zeige, dass eine potenzielle Abschwächung der Makrodaten aus den USA oder anderen Volkswirtschaften die Bewertung der Aktien des größten börsennotierten Unternehmens in den USA stärker infrage stellen könnte.Insbesondere erwarte Piper Sandler, dass die erste Jahreshälfte für die Verbraucher in vielen Ländern schwierig sein werde, was die Halbleiter- und Smartphone-Industrie anfällig für unsichere neue Trends mache. Im Falle von Apple werde in dem Bericht auf das Risiko großer Lagerbestände zu Beginn des neuen Jahres hingewiesen. Dies könnte bei geringeren Produktverkäufen Druck auf die Margen und den Gewinn je Aktie ausüben.In diesem Zusammenhang sei auch Apples strategisches Taiwan zu sehen, wo dieses Jahr Wahlen stattfinden würden. Das Unternehmen habe die größten Fabriken auf dem chinesischen Festland, und die zunehmenden Spannungen zwischen Peking und Washington könnten auf Risiken für die Produktionskette hinweisen. Chinesische Diplomaten hätten angedeutet, dass das neue Jahr für Taiwan ein Jahr der Entscheidung zwischen "Krieg und Frieden" sein werde, was die Besorgnis über eine mögliche Eskalation etwas erhöht habe.Apple werde die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 am 1. Februar 2024 veröffentlichen.