Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

169,00 EUR -0,67% (16.10.2023, 17:46)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,59 USD -0,15% (16.10.2023, 17:32)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Anfang September habe Apple mit einem großen Produktevent die neue iPhone-Generation präsentiert. Pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft habe der Tech-Riese nun offenbar weitere Neuheiten in der Pipeline - und könnte diese laut Medienbericht bereits am morgigen Dienstag vorstellen.Wie das Portal superchargednews.com unter Berufung auf Unternehmenskreise gemeldet habe, werde Apple noch in dieser Woche eine Neuauflage mehrerer iPad-Modelle vorstellen. Als möglicher Termin werde dabei bereits der morgige Dienstag (17. Oktober) genannt. Konkret dürften zunächst iPad Air, iPad Mini und das Standard-iPad eine Frischzellenkur bekommen.Während das Design der Geräte dabei nahezu unverändert bleiben solle, sei laut dem Bericht vor allem mit technischen Upgrades zu rechnen. So könnte im iPad Air künftig der von Apple selbst entwickelte M2-Prozessor verbaut werden, der heute bereits in den Pro-Modellen zum Einsatz komme.Das iPad Mini solle künftig mit dem Bionic A16 Chip und einem neuen Display-Controller ausgeliefert werden. Welchen Chip das Basis-iPad bekommen werde, sei nicht bekannt. Laut dem Branchenportal 9to5mac.com sei es aber wahrscheinlich, dass Apple auch dort auf die A16-Einheit zurückgreife.Die iPad-Pro-Modelle sollten zunächst unverändert bleiben und erst im Laufe des nächsten Jahres eine Neuauflage erhalten. Dafür sei bei den teureren Modellen aber voraussichtlich ein größeres Upgrade in Planung. Laut Bloomberg-Experte Mark Gurman könnten die Pro-Modelle neben schnelleren Prozessoren erstmals auch ein OLED-Display sowie ein überarbeitetes Design bekommen.Ein großes Produktevent wie beim Launch des iPhone 15 im September werde es allerdings nicht geben. Den Berichten zufolge solle die Vorstellung ausschließlich per Pressemitteilung und Video-Content erfolgen.Die iPad-Erlöse hätten in den vergangenen Quartalen spürbar nachgelassen. Frische Modelle zum Start ins Weihnachtsgeschäft könnten dabei helfen, diesen Trend zu bremsen. Der Aktie liefere die Meldung kurzfristig aber keine neuen Impulse - sie notiere am Montagnachmittag nahezu unverändert."Der Aktionär" bleibt aber bullish für Apple und erwartet eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends. Die Kaufempfehlung für die Aktie gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 16.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: