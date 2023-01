Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gute Zahlen oder schlechte Zahlen? Im Fall von Apples iPhone-Verkäufen in China falle die Antwort auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig aus. Zwar seien Apples Smartphone-Verkäufe im vierten Quartal 2022 laut aktueller Daten von Counterpoint Research 12% gesunken, trotzdem habe sich Apple gegenüber der Konkurrenz hervorragend geschlagen.Die Smartphone-Verkäufe in China seien 2022 um 14% gesunken - niedrigster Stand seit einem Jahrzehnt und der fünfte Rückgang in Folge. Bei Apple habe der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr allerdings nur 3% betragen. Bei beliebten chinesischen Marken sei es deutlicher abwärts gegangen (Oppo: -27%, Vivo: -23%, Xiaomi: -19%).Bei den Marktanteilen habe sich Apple mit seinen Smartphones 2022 in China nur Vivo geschlagen geben müssen (19,2% versus 18%). 2021 sei der Abstand deutlicher gewesen: Vivo habe 21,5% Marktanteil vor Oppo (20,7%) gehabt. Apple sei damals nur auf 16% gekommen. 2022 sei Oppo mit 17,5% nur auf dem dritten Platz gelandet, vor Honor (16,7%), Xiaomi (13,9%) und Huawei (7,9%). Im vierten Quartal 2022 habe Apple sogar 23,7% Marktanteil vor Vivo (18,4%) gehabt - Rekord in China bisher für Apple! Und das, obwohl es Engpässe beim iPhone 14 Pro gegeben habe.Apples Premium-Strategie greifte auch in China. Der US-Konzern habe sich in China in einem schwierigen Jahr (Wirtschaftsabschwung, Covid-Lockdowns) relativ stark gehalten und seinen Marktanteil von 16 auf 18% gesteigert, während die Nummer eins, Vivo, von 21,5 auf 19,2% gefallen sei. Auch Xiaomi habe leicht verloren: von 14,8% Marktanteil im Jahr 2021 sei es abwärts auf 13,9% gegangen. Trotzdem empfehle "Der Aktionär" aufgrund der attraktiven Bewertung und Elektroauto-Fantasie auch Xiaomi. Apple sei ohnehin eine Langfrist-Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.