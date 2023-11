Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,44 EUR -0,15% (23.11.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,31 USD +0,35% (23.11.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (23.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mehr als zwei Jahre lang seien die globalen Smartphone-Verkäufe rückläufig gewesen, doch im Oktober sei es plötzlich wieder aufwärts gegangen. Nach Einschätzung der Marktforscher von Counterpoint Research habe dazu u.a. der etwas spätere Marktstart für das neue iPhone 15 von Apple beigetragen. Auch für das laufende vierte Quartal würden sie nun positive Vorzeichen sehen.Vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum sei der globale Smartphone-Markt - gemessen am Einzelhandelsvolumen - im Oktober wieder um 5% gewachsen. Es sei der erste monatliche Anstieg im Jahresvergleich seit Juni 2021. Seither sei die Entwicklung ganze 27 Monate in Folge rückläufig gewesen.Als Gründe für den Anstieg im Oktober würden die Marktforscher u.a. auf ein starkes Geschäft in den Schwellenländern verweisen. Im Mittleren Osten und Afrika habe sich die Erholung fortgesetzt, während in China der Smartphone-Hersteller Huawei ein Comeback gefeiert hätte. Der Löwenanteil des globalen Anstiegs auf Jahresbasis sei allerdings dem Beginn der Feiertagssaison in Indien zu verdanken gewesen. Die entwickelten Märkte mit einer relativ hohen Smartphone-Sättigung hätten sich im Vergleich dazu langsamer erholt.Als weiteren Wachstumstreiber für den Gesamtmarkt nenne Counterpoint explizit auch die Markteinführung des iPhone 15 von Apple Ende September. Die einwöchige Verschiebung des Verkaufsstarts in diesem Jahr habe dazu geführt, dass der volle Effekt der neuen iPhone-Verkäufe erst im Oktober spürbar geworden sei.Von einer Trendwende sei in der aktuellen Veröffentlichung zwar noch nicht die Rede, doch nach dem "starken Wachstum im Oktober" rechne man bei Counterpoint nun auch im gesamten vierten Quartal wieder mit Zuwächsen im globalen Smartphone-Markt. Das sei der erste Schritt auf dem Weg einer allmählichen Erholung in den kommenden Quartalen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.