Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Sorgen, dass sich die Kunden wegen steigender Kosten und einer drohenden Rezession mit dem Kauf neuer Hardware zurückhalten könnten, hätten zuletzt auch Apple erreicht. Starke Zahlen von Konkurrenten und Zulieferern würden aber zeigen, dass das bislang offenbar nicht der Fall sei.Taiwan Semiconductor Manufacturing Compnay (TSMC) habe am Freitag Eckdaten zur Erlösentwicklung im Juni bekanntgeben, die auf ein kräftiges Umsatzplus im abgelaufenen zweiten Quartal schließen lassen würden. Die starke Entwicklung beim größten Auftragsfertiger der Welt sei für die gesamte Halbleiterbranche eine gute Nachricht, denn Sorgen, wonach die Nachfrage seitens der Kunden nachlasse, schienen sich bislang nicht zu bestätigen. Zudem deute sie auf eine Entspannung der Lage in den Lieferketten hin.Zu verdanken habe TSMC das jüngste Umsatzplus laut Bloomberg insbesondere dem Top-Kunden Apple. Dort setze man Mittlerweile in vielen Geräten auf selbstentwickelte Chips, die dann vom taiwanesischen Auftragsfertiger hergestellt würden. So fertige TSMC z.B. neben dem M1-Chip auch dessen im Juni vorgestellten Nachfolger M2, der in Macs und MacBooks zum Einsatz komme.Aber auch für Apple sei die starke Entwicklung des wichtigsten Chip-Partners klar positiv zu werten, habe es zuletzt doch Sorgen vor einer nachlassenden Nachfrage gegeben. Bereits am Donnerstagabend habe Rivale Samsung trotz kolportierter Rückgängen im Smartphone-Geschäft für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg um 21% und ein Ergebnisplus von mehr als 11% in Aussicht gestellt.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.