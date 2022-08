Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe für übernächste Woche zu einem Produkt-Event eingeladen, bei dem aller Voraussicht nach die neuste Generation des iPhones offiziell vorgestellt werde. Nicht nur bei Apple-Fans wachse nun die Vorfreude auf die neuen Smartphones. Auch Analysten würden sich positiv äußern und würden gute Chancen auf steigende Umsätze sehen.Dabei würden dem Tech-Riesen gleich zwei Faktoren in die Karten spielen: Die Präsentation finde rund eine Woche früher statt als üblich. Damit dürfte auch der Verkauf der neuen Geräte früher starten, was sich wiederum in der Bilanz für das laufende vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) bemerkbar machen könnte. Die Experten des Analyse-Instituts CFRA würden daher gute Chancen sehen, dass Apple die bisherigen Umsatz-Erwartungen der Wall Street übertreffe. Zudem dürften die neuen iPhones im Vergleich zu den Vorgängermodellen etwas teurer werden. Apple-Experte Gene Munster von Loup Ventures erwarte beim iPhone 14 im Schnitt etwa 5% höhere Preise.Zwar sei auch Apple nicht vor der hohen Inflation und steigenden Kosten gefeit, als Premiumhersteller dürfte der Tech-Riese jedoch keine allzu großen Probleme haben, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Zuletzt habe Apple die iPhone-Umsätze sogar gegen den Trend im schrumpfenden Smartphone-Markt steigern können.Nach dem starken Lauf der Apple-Aktie in den letzten Wochen bleibe das Allzeithoch von 182,94 USD in Reichweite. Neue Höchststände seien nur noch eine Frage der Zeit. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link