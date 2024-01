Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

172,56 EUR -0,47% (31.01.2024, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,04 USD -1,92% (30.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Daniel Ives, Analyst von Wedbush Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Apples Vision Pro komme am Freitag, den 2. Februar, offiziell auf den Markt. Angesichts der starken Vorbestellungen, die in der letzten Woche aus den Toren gekommen seien, würden die Analysten nun erwarten, dass Apple im Jahr 2024 etwa 600.000 Headsets ausliefern und verkaufen werde - dies im Vergleich zu ihrer vorherigen Schätzung von 460.000. Die Nachfrageentwicklung und die Anzahl der Apps für den neuen Formfaktor würden nämlich robust aussehen und wachsen.Die Analysten seien der Meinung, dass dies erst der Anfang für Vision Pro sei und würden glauben, dass dies der erste Schritt für Apples Vorstoß in den Bereich KI und schließlich für einen separaten KI-App-Store sei, den Apple zunächst auf der WWDC im Sommer vorstellen sollte. Ihrer Ansicht nach bestehe das ultimative Ziel für Apple darin, dass Vision Pro in den kommenden Jahren mit dem iPhone und anderen Apple-Geräten zusammenarbeite, wobei viele KI-Anwendungsfälle für Verbraucher in den Bereichen Gesundheit, Fitness, Sport und Autonomie explodieren würden.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Apple-Aktie mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 250 USD ein. (Analyse vom 30.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie: