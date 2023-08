Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,48 EUR +0,59% (08.08.2023, 12:06)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,26 EUR +1,01% (08.08.2023, 11:51)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,85 USD -1,73% (07.08.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.An den US-Börsen hätten die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Nach der schwachen Vorwoche hätten die wichtigsten Indices deutlich zugelegt. Das Umfeld für Aktien sei Beobachtern zufolge weiterhin recht robust, auch wenn die Zinspolitik der US-Notenbank FED im Hintergrund immer noch für Verunsicherung sorge. Für Tech-Aktien wie Apple halte der Verkaufsdruck allerdings noch an.Nach dem Rekordhoch bei 198,23 Dollar Ende Juli habe der Quartalsbericht bei Apple eine Welle an Gewinnmitnahmen ausgelöst. Vom Höchststand habe die Aktie aktuell rund zehn Prozent an Wert abgegeben. Nachdem der Kurs seit Jahresanfang um bis zu 55 Prozent in die Höhe geklettert sei, seien Gewinnmitnahmen allerdings nur logisch und normal.Bei 177,32 Dollar stehe dann auch schon die nächste technische Unterstützung bereit. Auch die psychologisch wichtige 175-Dollar-Marke fungiere als starker Support. Im Bereich der 160-Dollar-Marke verlaufe zudem die wichtige 200-Tage-Linie.Investierte Anleger lassen sich von den aktuellen Gewinnmitnahmen nicht verunsichern, so Tim Temp von "Der Aktionär". Apple zähle weiterhin als Basisinvestment. (Analyse vom 08.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: