Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant solle am Kauf des britischen Sportvereins Manchester United interessiert sein. Das berichte die britische Tageszeitung "Daily Star" - allerdings ohne Angabe von Quellen. Erst in den vergangenen Tagen sei bekannt geworden, dass die bisherige Besitzerfamilie Glazer "strategische Optionen" bis hin zu einem Verkauf des Premier-League-Clubs erwäge."CEO Tim Cook ist sehr daran interessiert, die Möglichkeiten zu erkunden, die der Besitz von United bieten könnte", habe der "Daily Star" am Donnerstag geschrieben. Cook wolle mit den Banken, die mit dem Verkauf mandatiert seien, Gespräche aufnehmen. Die Pläne des Apple-Chefs würden darüber hinaus auch den Bau eines neuen, modernen Stadions umfassen - dem "besten der Welt".Auch den angeblichen Kaufpreis, den Cook zu zahlen bereit sein solle, wolle das Boulevardblatt bereits erfahren haben: 5,8 Mrd. Pfund - umgerechnet etwa 6,8 Mrd. Euro bzw. 7,0 Mrd. US-Dollar.Die aktuellen Besitzer des Vereins, die US-amerikanische Milliardärsfamilie Glazer, habe anfänglich 8,25 Mrd. Pfund gefordert, was im aktuellen Umfeld jedoch unrealistisch hoch sei, berichte der "Daily Star" weiter. Letztlich seien die Glazers wohl bereit, höchstbietend zu verkaufen.Erst in dieser Woche sei bekannt geworden, dass die bei den Fans äußerst unbeliebten Besitzer einen Verkauf des Traditionsklubs erwägen würden. Die in New York notierten Papiere von Manchester United seien daraufhin regelrecht explodiert: In den zurückliegenden zwei Handelstagen sei es um fast 45 Prozent aufwärts gegangen. Die Apple-Gerüchte würden zunächst aber keine neuen Impulse liefern - am heutigen Donnerstag werde an der Wall Street wegen eines Feiertags nicht gehandelt.Nach Einschätzung von DER AKTIONÄR seien die Gerüchte zunächst mit Vorsicht zu genießen. Gut möglich, dass hier der Wunsch der Vater des Gedankens sei - oder der Marktwert vor einem möglichen Verkauf etwas in die Höhe getrieben werden solle.Nach dem kräftigen Kurssprung der Manchester United-Aktie scheine ein Rücksetzer unausweichlich. Neueinsteiger sollten daher auf der Hut bleiben.Die Apple-Aktie bleibt derweil ein Basisinvestment für längerfristig orientierte Anleger, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2022)