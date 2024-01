Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,80 EUR -0,59% (24.01.2024, 10:38)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,13 USD +0,64% (23.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die angepeilte Markteinführung eines eigenen Elektroautos dürfte bei Apple auf sich warten lassen. Der Konzern peile nun Insidern zufolge einen Start frühestens im Jahr 2028 an - rund zwei Jahre später als bislang geplant. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichte, wolle sich der US-Gigant statt auf weitgehend selbstfahrendes Auto aber auf die Entwicklung von Fahrassistenz-Funktionen beschränken.Der Strategiewechsel sei nach Treffen des Verwaltungsrats mit Apple-Chef Tim Cook und Projektleiter Kevin Lynch beschlossen worden, heiße es unter Berufung auf informierte Personen.Das Auto werde ein so genanntes Level 2+-System verwenden, heiße es. Das sei eine Herabstufung gegenüber der zuvor geplanten Level-4-Technologie - und davor noch ehrgeizigere Ziele für ein Level-5-System. Der einfachere Plan der Stufe 2+ würde verlangen, dass Fahrer auf die Straße achten und jederzeit übernehmen würden - ähnlich der aktuellen Standard-Autopilot-Funktion bei Teslas Elektrofahrzeugen.Seit Jahren würden sich Gerüchte um Apples Autoprojekt ranken. Der als Projektleiter eingesetzte ehemalige Tesla-Manager Doug Field habe das Unternehmen jedoch 2021 wieder verlassen und sei zu Ford gegangen, wo er das Elektroauto-Geschäft verantworte. Ein Grund für Fields Abgang seien seine Zweifel gewesen, dass Apple sich überhaupt dazu durchringen werde, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, so "Bloomberg".Auf dem Smartphone-Markt befinde sich Apple in jedem Fall auf Erfolgskurs. Im vergangenen Jahr habe Apple erstmals den bisherigen Branchenführer Samsung von der Spitzenpositino verdrängen können.Die Apple-Aktie sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des AKTIONÄR. Leser könnten sich inzwischen über einen Gewinn von 654 Prozent freuen. Im Zuge der jüngsten Konsolidierung sei der US-Titel bis an die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie herangelaufen. Diese habe erfolgreich verteidigt werden können. Zuletzt sei nun auch die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen, was ein klares positives Signal darstelle. Gelinge der Anstieg über die 200-Dollar-Marke und damit auf ein neues Allzeithoch, wäre dies ein neues Kaufsignal.Anleger halten weiter an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2024)