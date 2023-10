Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Das iPhone sei nach wie vor das wichtigste Produkt im Sortiment von Apple. Zwar würden sich die Stimmen derer mehren, die den Erfolg der aktuellen Generation und den Sinn des jährlichen Update-Zyklus infrage stellen würden. Eine aktuelle Umfrage zeige aber, dass die Smartphones des Tech-Riesen bei einer wichtigen Kundengruppe weiterhin das Nonplusultra seien.Die Investmentbank Piper Sandler befrage im Rahmen ihrer Umfrageserie "Talking Stocks with Teens" zweimal pro Jahr mehrere Tausend US-Teenager zu ihren persönlichen Vorlieben in Bereichen wie Konsum und der Nutzung von Technologie. Aus der im September durchgeführten Herbst-Umfrage 2023 gehe demnach unter anderem hervor, dass die Generation Z in den USA nach wie vor unheimlich auf iPhones stehe.87 Prozent der Befragten hätten nämlich angegeben, ein Smartphone mit dem Apfellogo zu besitzen. Das habe nur haarscharf unter dem Rekordwert von 88 Prozent aus dem Frühjahr 2021 gelegen. 23 Prozent wolle der Umfrage zufolge in diesem Herbst oder Winter auf das neue iPhone 15 umsteigen. Grundsätzlich würden aber satte 88 Prozent der Umfrageteilnehmer sagen, dass sie auch ihr nächstes Smartphone voraussichtlich bei Apple kaufen würden.Nun seien Teenager natürlich nicht unbedingt die zahlungsstärkste Alterskohorte. Dass die vergleichsweise hochpreisigen iPhones trotzdem mit großen Abstand die beliebtesten Smartphones seien, sei für Apple aber extrem wichtig. Apple-Fans würden als sehr markentreu gelten. Wer früh in das Produkt- und Service-Ökosystem eingebunden sei, bleibe ihm später mit einer höheren Wahrscheinlichkeit treu.Zudem würden sie häufiger auch andere Produkte und Dienstleistungen des Konzerns nutzen. So hätten 34 Prozent der Befragten angegeben, auch eine Apple Watch zu besitzen und so viele Umfrageteilnehmern wie nie zuvor würden sich nicht irgendwelche Bluetooth-Kopfhörer kaufen wollen, sondern AirPods. Apple Pay - praktischerweise vorinstalliert auf jedem iPhone und jeder Watch - sei derweil die am häufigsten genutzte Payment-App gewesen.Auch "Der Aktionär" bleibt bullish und hält an seiner Kaufempfehlung für die Apple-Aktie fest, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 11.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.