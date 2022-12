Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,10 EUR +0,04% (12.12.2022, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,02 EUR -1,42% (12.12.2022, 10:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,16 USD -0,34% (09.12.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Produktionsausfälle in China dürften die iPhone-Verkäufe im Dezemberquartal empfindlich belasten. Laut aktuellen Schätzungen könnten zehn bis 15 Millionen Geräte weniger als anfangs geplant ausgeliefert werden. Für Apple-Experte Gene Munster sei das aber trotzdem kein Grund zur Sorge, denn er spekuliere auf einen starken Jahresauftakt 2023.Dass insbesondere bei den besonders begehrten Pro-Modellen derzeit die Nachfrage das Angebot übersteige, zeige sich unter anderem an den langen Lieferzeiten. So hätten die Kunden in der Vorwoche laut Munster etwa 4,3 Wochen auf ihr iPhone 14 Pro oder Pro Max warten müssen. Zum Vergleich: In der entsprechenden Woche des Vorjahrs habe die Lieferzeit für ein iPhone 13 Pro nur bei 0,9 Wochen gelegen.Grund dafür sei eine Kombination aus Lieferengpässen aufgrund der Covid-Maßnahmen in China, die im November auch zu Produktionsausfällen im weltgrößten iPhone-Werk des Zulieferers Foxconn in Zhengzhou gesorgt hätten, und einer höhere Nachfrage nach den teureren Pro-Modellen. Die Verzögerungen seien gerade mit Blick auf das laufende Weihnachtgeschäft bitter, doch der Apple-Experte sehe bereits einen Silbersteif am Horizont.Optimistisch stimme Muster beispielsweise die Entwicklung beim Chiphersteller TSMC, den Apple mit der Fertigung des A16-Chips für die aktuellen iPhone-Pro-Modelle beauftragt habe. Dort zeichne sich im Dezember-Quartal ein Umsatzwachstum von rund 47 Prozent ab - was in etwa dem Zuwachs im September-Quartal entspreche. Und damals seien auch die iPhone-Umsätze von Apple um zehn Prozent gestiegen.Das bedeute nicht automatisch, dass Apple die Erlöse mit dem iPhone auch im laufenden Quartal wieder um zehn Prozent steigern könne, betone der Experte. Schließlich müsse die Verzögerung zwischen dem Kauf der Chips durch Apple und dem Verkauf des fertigen iPhones an den Endkunden berücksichtigt werden. Doch mit Blick auf die starken TSMC-Zahlen im Oktober und November sehe er durchaus Potenzial für eine positive Überraschung im Dezember-Quartal. Zumal die Erwartungen vieler Analysten zuletzt ordentlich gesunken seien. Einige würden sogar den ersten Umsatzrückgang seit Jahren befürchten.Auch "Der Aktionär" geht davon aus, dass sich der Großteil der iPhone-Umsätze durch die temporären Angebotsengpässe auf die Folgequartale verlagern wird. Langfristig orientierte Anleger sollten sich daher nicht von den aktuellen Turbulenzen verunsichern lassen und dabeibleiben Nikolas Kessler. (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: