Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern dürfte am heutigen Donnerstagabend nach US-Börsenschluss zum dritten Mal in Folge einen rückläufigen Quartalsumsatz melden - das habe es zuletzt 2016 gegeben. Dabei dürfte insbesondere die anhaltende Flaute im globalen Smartphone-Markt eine Rolle gespielt haben.Trotz makroökonomischem Gegenwind und der Schwäche am globalen Smartphone-Markt habe sich Apple bislang relativ solide geschlagen, ganz spurlos seien sie allerdings nicht am operativen Geschäft des Tech-Riesen vorbeigegangen. Bei der Vorlage der Q3-Zahlen am Abend dürfte Apple den dritten Umsatzrückgang in Folge melden.Mit Blick auf die Q3-Zahlen scheine die Latte für Apple nicht sonderlich hoch zu liegen, nach rund 50% Kursplus seit Jahresbeginn habe der Tech-Riese aber nicht viel Spielraum für Enttäuschungen. Grundsätzlich bleibe "Der Aktionär" jedoch bullish und werte etwaige Rücksetzer von den jüngsten Hochs als Kaufchance. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.