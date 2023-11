Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,145 USD -0,65% (03.11.2023)



US0378331005



865985



APC



AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Gelingt der Ausbruch? - ChartanalyseNach einem schwachen Start konnte die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) die anfänglichen Verluste am Freitag auf -0,5% eindämmen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Apple habe am späten Donnerstagabend die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal präsentiert, worauf die Aktie am Freitag zunächst mit Abschlägen von 1,9% in den Handel gestartet sei. Im Tief seien die Papiere sogar bis auf 173,35 USD zurückgefallen, womit die Kurslücke vom Vortag direkt geschlossen worden sei. Nach dem Gap-Close seien die Notierungen jedoch wieder nach oben gedreht und hätten mit einer Tagesumkehr das zwischenzeitliche Minus von 2,4% auf 0,5% eingedämmt.Ausblick: Zwar sei die fünftägige Gewinnserie mit dem schwachen Wochenschluss beendet worden, dank der Tagesumkehr vom Freitag bleibe der Ausbruch auf der Oberseite aber weiter möglich.Das Long-Szenario: Um die vorherige Erholung fortzusetzen, müssten die Kurse jetzt bei 177,53 USD über die September-Abwärtstrendgerade steigen. Gelinge der Break, könnte es oberhalb des Vorwochenhochs (177,78 USD) zu einem Anstieg an das 2022er März-Top bei 179,61 USD kommen. Darüber würden anschließend die 100-Tage-Linie, das Oktober-Top und das Vorjahreshoch zwischen 181,68 USD und 182,94 USD einen Widerstand bilden. Könne diese Hürde überwunden werden, wären weitere Gewinne in Richtung des September-Hochs bei 189,98 USD denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: