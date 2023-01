XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,26 EUR -1,13% (05.01.2023, 12:22)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

126,36 USD +1,03% (04.01.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Ivan Feinseth von Tigress Financial Partners:Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial Partners, stuft die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) nach wie vor mit dem Votum "strong buy" ein.Apples kurzfristiger Gegenwind in der Produktion schaffe eine langfristige Kaufgelegenheit, so Ivan Feinseth, Analyst bei Tigress Financial, in einer Research Note. Der Analyst sei der Meinung, dass die "massive" installierte Nutzerbasis des Unternehmens, das wachsende Ökosystem und die steigenden Einnahmen aus dem Dienstleistungsbereich weiterhin zu einer Beschleunigung der Trends und einer größeren Wertschöpfung für die Aktionäre führen würden. Apple setze seine Innovationstätigkeit mit der Einführung neuer Produkte fort und bereite sich auf die Einführung eines Mixed-Reality-Headsets Anfang 2023 vor, schreibe Feinseth.Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial Partners, stuft die Apple-Aktie erneut mit "strong buy" ein und gibt ein Kursziel von 210 US-Dollar an. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:119,46 EUR +0,23% (05.01.2023, 12:38)