Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,86 EUR +0,38% (14.03.2023, 11:46)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,00 EUR -0,37% (14.03.2023, 11:33)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,47 USD +1,33% (13.03.2023, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Turbulenzen am US-Aktienmarkt aus Angst vor einer neuen Bankenkrise seien auch an der Apple-Aktie nicht spurlos vorübergegangen. Der Ausbruchversuch, der den Kurs zu Beginn der Vorwoche noch bis an den Schlüsselwiderstand im Bereich des Jahreshochs bei 157,38 Dollar geführt habe, sei unterbrochen worden. Stattdessen sei es vor dem Wochenende im Tief wieder deutlich unter die 150-Dollar-Marke gegangen.Unter Verweis auf eine schwächelnde Nachfrage nach Smartphones bis in das Jahr 2024 hinein hätten die Analysten von LightShed am Freitag sogar eine überaus seltene Verkaufsempfehlung für die Papiere des Tech-Giganten ausgesprochen.Daraufhin habe sich inzwischen aber Erik Woodring von Morgan Stanley noch einmal zu Wort gemeldet und eine wesentlich positivere Sicht der Dinge präsentiert. In den nächsten zwölf Monaten gebe es zahlreiche positive Katalysatoren, die von den Investoren derzeit nicht ausreichend gewürdigt würden, so der Analyst.Konkret verweise er etwa auf erneute Beschleunigung des Wachstums im Geschäft mit iPhones und Service-Angeboten sowie neue Rekorde bei der Gewinnmarge. Mit dem AR-/VR-Headset und dem iPhone 15 gebe es in den kommenden Monaten zwei enorm wichtige Produktneuheiten. Und für zusätzliche Fantasie sorge die mögliche Einführung eines Abo-Angebots für iPhones.Auch DER AKTIONÄR sei weiterhin bullish und traue der Apple-Aktie mittelfristig sogar neue Höchststände zu.Apple bleibt ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link