Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Wegen der steigenden Inflation und der Angst vor einer weiteren wirtschaftlichen Abkühlung sitze das Geld bei vielen Menschen nicht mehr so locker wie in den letzten Jahren. Auch bei der Nachfrage nach Smartphones würden sich mittlerweile deutliche Bremsspuren zeigen. Apple sei davon jedoch scheinbar nicht so stark betroffen wie die Konkurrenten.Wie die Nachrichtenagentur Reuters von Quellen aus Zulieferbetrieben des Tech-Riesen erfahren habe, schlage sich der iPhone-Absatz auch im Juli gut - während es Anzeichen dafür gebe, dass sich die Nachfrage bei anderen Herstellern abkühle. Ein Informant aus einer der Fabriken habe zu Protokoll gegeben, dass die iPhone-Auslieferungen dort um ein Drittel höher seien als im Vorjahresmonat. Das sei ungewöhnlich, denn üblicherweise lasse die Nachfrage im Juli und August nach, ehe im September dann üblicherweise eine neue iPhone-Generation vorgestellt werde.Auch wenn einzelne Zulieferer derzeit höhere Produktionszahlen für das iPhone 13 melden würden, stelle man sich an der Wall Street auf insgesamt leicht fallende Verkaufszahlen ein, wenn der Tech-Riese am 28. Juli die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorlege.Apple sitze am oberen Ende des Smartphone-Markts und verfüge über eine relativ wohlhabende Kundenbasis, die weniger stark unter Preissteigerungen bei essentiellen Gütern wie Energie und Lebensmitteln betroffen seien und sich im Zweifel trotzdem noch neue Smartphones leisten könne. Das sei ein Vorteil und könnte dazu führen, dass Apple die Position im umkämpften Smartphone-Markt womöglich sogar ausbauen könne.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.